В России начнут следить за финансовым положением пенсионеров





В России проанализируют социально-экономическое положение пенсионеров. Такой пункт, сообщает ТАСС, содержится в правительственном плане.

Высшая школа экономики, которой и поручено проведение анализа, будет составлять доклады в 2026, 2028 и в 2030 годах. На их основании власти планируют формировать предложения по устойчивому положению пожилых людей.

С 1 января волгоградцам, получающим пенсию по старости, инвалидности или потере кормильца, проиндексировали выплаты на 7,6%. Средний размер пенсии по старости увеличился примерно на 1900 рублей и превысил 27 тысяч рублей в месяц. Горожане без необходимого стажа, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца, получат прибавку с 1 апреля. Ожидается, что после индексации средний размер их выплат составит 16 590 рублей.

Фото Геннадия Гуляева