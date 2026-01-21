В домах на 19 улицах Волгограда на ночь отключат воду из-за ремонта





В Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь с 21 на 22 января отключат подачу горячей и холодной воды в связи с ремонтом трубопровода по улице 39-ая Гвардейская. Как пояснили в «Концессиях водоснабжения», работы проведут для усиления его надежности.

Напомним, на прошлой неделе здесь уже провели оперативный ремонт, однако для недопущения нарушений его работы требуется усиление конструкции. Для этого будет выполнен монтаж усиленного бандажа. Это инженерный узел, позволяющий увеличить механическую прочность трубопровода, пояснили в компании.

Чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей, ремонт проведут ночью – подачу холодного и горячего водоснабжения приостановят к ряду домов на проспектах Ленина и Металлургов, на улицах Еременко, Библиотечной, Вершинина, Репина, 39-й Гвардейской, Рихарда Зорге, Промышленной, Короткой, Варшавской, Кузнецова, Восточной, Айвазовского, Победы, Веселой, Усурийской, Сочинской, Менделеева. Воду отключат с 20:00 ч. 21 января по 10:00 ч. 22 января.



