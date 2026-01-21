Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Общество

В домах на 19 улицах Волгограда на ночь отключат воду из-за ремонта

Общество 21.01.2026 09:08
0
21.01.2026 09:08


В Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь с 21 на 22 января отключат подачу горячей и холодной воды в связи с ремонтом трубопровода по улице 39-ая Гвардейская. Как пояснили в «Концессиях водоснабжения», работы проведут для усиления его надежности. 

Напомним, на прошлой неделе здесь уже провели оперативный ремонт, однако для недопущения нарушений его работы требуется усиление конструкции. Для этого будет выполнен монтаж усиленного бандажа. Это инженерный узел, позволяющий увеличить механическую прочность трубопровода, пояснили в компании.  

Чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей, ремонт проведут ночью –  подачу холодного и горячего водоснабжения приостановят к ряду домов на проспектах Ленина и Металлургов, на улицах Еременко, Библиотечной, Вершинина, Репина, 39-й Гвардейской, Рихарда Зорге, Промышленной, Короткой, Варшавской, Кузнецова, Восточной, Айвазовского, Победы, Веселой, Усурийской, Сочинской, Менделеева. Воду отключат  с 20:00 ч. 21 января по 10:00 ч. 22 января.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.01.2026 11:23
Общество 21.01.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:06
Общество 21.01.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:02
Общество 21.01.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:37
Общество 21.01.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:24
Общество 21.01.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:20
Общество 21.01.2026 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.01.2026 09:14
Общество 21.01.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 09:08
Общество 21.01.2026 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 07:38
Общество 21.01.2026 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 07:10
Общество 21.01.2026 07:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 06:47
Общество 21.01.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 06:30
Общество 21.01.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 06:07
Общество 21.01.2026 06:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2026 23:20
Общество 20.01.2026 23:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2026 21:27
Общество 20.01.2026 21:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:23
РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 годСмотреть фотографии
11:06
В Котово простятся с погибшим на СВО бойцом Алексеем КравченкоСмотреть фотографии
11:02
Михайловский рыбозавод требуют признать банкротомСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцу за выловленный килограмм чехони грозит уголовное делоСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом нерадивая мать морила голодом сына-инвалидаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде тюремный срок грозит приторговывавшей краденым сотруднице ПВЗСмотреть фотографии
10:20
Волгоградца, напавшего на энергетиков с кулаками, наказали на 10 тысячСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде неизвестный поджег электросамокаты участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Волгоградские предприятия заработали 75 млрд прибылиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде гололёд и морозы спровоцировали бум на срочные автоуслугиСмотреть фотографии
09:08
В домах на 19 улицах Волгограда на ночь отключат воду из-за ремонтаСмотреть фотографии
08:37
Удар БПЛА по жилым домам в Новой Адыгее: что известно на утро 21 январяСмотреть фотографии
07:59
Минобороны России за ночь сбило 75 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:38
Волгоградцам посоветовали защитить «Госуслуги» с помощью близкихСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:47
В СФР рассказали волгоградцам о новых правилах выдачи пособий на детейСмотреть фотографии
06:30
В Волгоградской области в 2026 году сезон весенней охоты сдвинется на неделюСмотреть фотографии
06:07
Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности под ВолгоградомСмотреть фотографии
23:20
Опасность по БПЛА объявили 20 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде зооцентр «Дино» создаст автогоспиталь для животных из ДонбассаСмотреть фотографии
21:05
Волгоградские реконструкторы пленят фельдмаршала Паулюса 24 январяСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде любитель рептилий попал на удочку аферистовСмотреть фотографии
20:06
Волгоградцам назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестатаСмотреть фотографии
19:57
25786 жителей Волгоградской окунулись в купелях на КрещениеСмотреть фотографии
19:31
Фонд капремонта заплатил горе-подрядчику 145 млн: суд расторг 9 контрактовСмотреть фотографии
19:23
В Волжском пенсионеру грозит 3 года колонии за продажу банковской картыСмотреть фотографии
19:02
Бонус для многодетных: волгоградцам засчитают все отпуска по уходу за детьми до 1,5 летСмотреть фотографии
18:05
Юные футболисты Роман Литенко и Егор Кычанов подписали контракты с «Ротором-2»Смотреть фотографии
17:41
Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»Смотреть фотографии
17:16
В Котельниково спортивный новый год открылся «Рождественским кубком-2026»Смотреть фотографии
 