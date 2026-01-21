



21 января в 7:00 «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» начала рассылку жителям Волгоградской области уведомлений об отмене режима опасности атаки БПЛА. По данным специалистов, на текущий момент угроза для волгоградцев отсутствует.

Напомним, смс-сообщения с предупреждениями о беспилотной опасности начали поступать жителям региона накануне с 23:00. Позже мониторинговые каналы сообщали о вхождении дронов в воздушное пространство Волгоградской области с ростовского направления, а также фиксации отдельных БПЛА в Заволжье. В общей сложности беспилотная опасность действовала в регионе более 8 часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»