Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Бонус для многодетных: волгоградцам засчитают все отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет

Правительство утвердило постановление об учёте в страховом стаже родителей всех периодов отпуска по уходу за ребёнком. Это важное изменение ждали многодетные семьи. Теперь в пенсионный стаж матерям или отцам будут засчитывать отпуск по уходу за всеми детьми без исключений. Раньше учитывали только четверых.

Что было раньше?

В страховой стаж для пенсии включали время ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет. Но был лимит — не больше 6 лет в сумме. То есть фактически государство «видело» только четырёх детей, даже если их больше.

Что изменилось с 2026 года?

Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, снимает это ограничение. Теперь в стаж войдут все периоды по полтора года ухода за каждым ребёнком, независимо от их количества. Главное, чтобы отпуск был оформлен официально.

Это значит, что матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, получат более высокую пенсию, так как их страховой стаж заметно увеличится.

Особый случай для двойняшек и тройняшек

Для родителей близнецов или тройняшек ввели отдельное правило. Теперь периоды ухода за каждым ребёнком из многоплодной беременности будут суммироваться.

Например: если мама была в отпуске 1,5 года, ухаживая за двойней, ей зачтут сразу 3 года стажа. Это  позволит быстрее набрать необходимый для пенсии срок.

Для кого эти изменения?

Нововведение касается в первую очередь тех матерей (или отцов, если они брали отпуск по уходу), которые воспитывают пять и более детей. Это серьёзная мера поддержки многодетных семей, реализованная по поручению Президента.

