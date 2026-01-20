Бонус для многодетных: волгоградцам засчитают все отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет





Правительство утвердило постановление об учёте в страховом стаже родителей всех периодов отпуска по уходу за ребёнком. Это важное изменение ждали многодетные семьи. Теперь в пенсионный стаж матерям или отцам будут засчитывать отпуск по уходу за всеми детьми без исключений. Раньше учитывали только четверых.

Что было раньше?

В страховой стаж для пенсии включали время ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет. Но был лимит — не больше 6 лет в сумме. То есть фактически государство «видело» только четырёх детей, даже если их больше.

Что изменилось с 2026 года?

Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, снимает это ограничение. Теперь в стаж войдут все периоды по полтора года ухода за каждым ребёнком, независимо от их количества. Главное, чтобы отпуск был оформлен официально.

Это значит, что матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, получат более высокую пенсию, так как их страховой стаж заметно увеличится.

Особый случай для двойняшек и тройняшек

Для родителей близнецов или тройняшек ввели отдельное правило. Теперь периоды ухода за каждым ребёнком из многоплодной беременности будут суммироваться.

Например: если мама была в отпуске 1,5 года, ухаживая за двойней, ей зачтут сразу 3 года стажа. Это позволит быстрее набрать необходимый для пенсии срок.

Для кого эти изменения?

Нововведение касается в первую очередь тех матерей (или отцов, если они брали отпуск по уходу), которые воспитывают пять и более детей. Это серьёзная мера поддержки многодетных семей, реализованная по поручению Президента.