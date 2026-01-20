Волгоградцам назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор объяснил школьникам и их родителям, какое минимальное количество баллов по предметам на ЕГЭ нужно набрать для получения аттестата. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство, заявление об участии в ЕГЭ необходимо подать до 2 февраля.

Всем школьникам, которые готовятся к этому экзамену, придется сдать два обязательных предмета – русский язык и математику. По первому необходимо набрать минимум 24 балла или 36 баллов для поступления в вуз, а по второму – 27 баллов.

Обществознание нужно сдать хотя бы на 42 балла, на 40 баллов информатику и 37 - географию. Для биологии, физики и химии проходными будут 36 баллов, для истории и литературы — 32 балла и 22 - для иностранных языков.

В 2026 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный период продлится с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

