Волгоградцам посоветовали защитить «Госуслуги» с помощью близких





В полиции рассказали волгоградцам, как защитить личный кабинет «Госуслуг» от преступников с помощью родственников. Правоохранители рекомендуют жителям региона активировать функцию «Доверенный контакт».

По данным УБК МВД России, такая возможность появилась на портале в 2025 году. Она была разработана в первую очередь для защиты пожилых людей, но позволяет обезопасить от мошенников и профили всех других пользователей, которые не уверены, что смогут самостоятельно распознать уловки аферистов.

После активации функции «Доверенный контакт» при попытке восстановления пароля, которую, как правило, используют мошенники для проникновения в «Госуслуги», смс-код приходит не попавшему под чужое влияние человеку, а выбранному близкому родственнику.

Отметим, данная опция доступна на «Госуслугах» в разделе «Безопасность».

Фото из архива ИА «Высота 102»