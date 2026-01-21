В Волгоградской области в 2026 году сезон весенней охоты сдвинется на неделю





В Волгоградской области скорректируют сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. В регионе пролёт птиц приходится на конец марта – начало апреля, в связи с чем предполагается на неделю раньше перенести начало сезона. Соответствующее постановление разработал облкомприроды по просьбе охотников.

- На территории районов, отнесенных к южной климатической зоне области, охота начнётся с третьей субботы с 21 марта. В районах, отнесенных к северной зоне области, — с 28 марта. На селезней уток с использованием живых подсадных с 21 марта в течение 30 дней во всех охотничьих угодьях Волгоградской области, — говорится в проекте документа.

Также постановление предусматривает расширение перечня угодий, где запрещается весенняя охота на селезней уток, гусей, казарок и вальдшнепа.

Отметим, в настоящее время проект постановления проходит согласования с федеральным центром.

Фото сгенерировано ИИ / GigaChat