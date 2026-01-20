Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
В Волгограде ищут подрядчика на капремонт колледжа за 123 млн рублей

Общество 20.01.2026 16:43
20.01.2026 16:43


В Краснооктябрьском районе Волгограда планируют отреставрировать здание главного корпуса технического колледжа по улице Металлургов, 17. По данным портала Госзакупок, капитальный ремонт заказчику ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» обойдется чуть более 123 миллионов рублей. 

Технический колледж планируется преобразить благодаря федеральной программе капремонта ссузов. Здание колледжа уже давно нуждается в ремонте – степень его износа составляет свыше 45%. 


Планируется, что ремонт, который пройдет в три этапа, продлится с момента подписания контракта до 14 августа нынешнего года. В корпусе намечено поменять систему отопления, водо- и электроснабжения, а также произвести косметический ремонт и заменить окна. Кроме того, подрядчику предстоит укрепить отмостку, отремонтировать кровлю здания и полы. 

К контракту также приложены изображения будущего здания, рядом с которым планируется возведение студенческого кампуса. 

Фото: скриншоты с сайта портала «Госзакупки»

