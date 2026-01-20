В Волгограде ищут подрядчика на капремонт колледжа за 123 млн рублей





В Краснооктябрьском районе Волгограда планируют отреставрировать здание главного корпуса технического колледжа по улице Металлургов, 17. По данным портала Госзакупок, капитальный ремонт заказчику ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» обойдется чуть более 123 миллионов рублей.

Технический колледж планируется преобразить благодаря федеральной программе капремонта ссузов. Здание колледжа уже давно нуждается в ремонте – степень его износа составляет свыше 45%.





Планируется, что ремонт, который пройдет в три этапа, продлится с момента подписания контракта до 14 августа нынешнего года. В корпусе намечено поменять систему отопления, водо- и электроснабжения, а также произвести косметический ремонт и заменить окна. Кроме того, подрядчику предстоит укрепить отмостку, отремонтировать кровлю здания и полы.

К контракту также приложены изображения будущего здания, рядом с которым планируется возведение студенческого кампуса.

Фото: скриншоты с сайта портала «Госзакупки»