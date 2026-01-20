В Волгограде зооцентр «Дино» создаст автогоспиталь для животных из Донбасса

В Волгограде волонтёры центра «Дино» создадут госпиталь для животных. Проект мобильной ветеринарной площадки победил в конкурсе президентских грантов и получил финансовую поддержку. Она позволит зоозащитникам наладить работу по оказанию квалифицированной помощи животным, оставшимся без хозяев на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Волгоградские активисты с 2022 года регулярно посещают регионы в зоне СВО. За это время волонтёры совершили 22 миссии.

- Особенно мы стараемся помочь тем городам, которые находятся в прифронтовой зоне, куда редко приходит помощь из-за ракетной опасности. Во многих из них разрушена инфраструктура, отсутствует электроэнергия, водоснабжение. Нам приходилось работать на улице, под открытым небом, в полуразрушенных зданиях, в военных блиндажах, - сообщили зоозащитники.

При этом специалистам в столь тяжёлых и подчас антисанитарных условиях приходится проводить вакцинацию, стерилизацию и лечение брошенных животных. Решить проблему недостатка инфраструктуры помог бы мобильный госпиталь. Создать его общественники хотят, переоборудовав под эти нужды грузовой автомобиль.

- В рамках реализации проекта «Мобильный ветеринарный госпиталь для животных Донбасса» мы приобретём грузовой автомобиль, дополнительно оборудуем его согласно нормам, отвечающим стандартам передвижного мобильного госпиталя. В частности, установим климат-контроль, стационарные хирургические столы, диагностическое оборудование, - подчеркнули волонтёры.

Стоимость реализации проекта 16,1 млн рублей. Порядка 8 млн выделит фонд президентских грантов, и такую же сумму активисты обещают вложить за свой счёт.

Отметим, создание мобильной ветеринарной площадки должно стать хорошим заделом для улучшения гуманитарной ситуации в освобождённых населённых пунктах Донбасса. Сразу после завершения оборудования автомобиля зоозащитники планируют побывать в городах Курахово, Красногоровка, Украинск, Авдеевка, Горловка, Новая Каховка, Мелитополь, Кировск, Стаханов, Первомайск, Счастье, Свердловск, а также в других городах Донбасса и Новороссии.

Фото из архива ИА «Высота 102»