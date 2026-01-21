Минобороны России за ночь сбило 75 беспилотников ВСУ





Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, на этот раз основной удар пришёлся на юг России.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 20 января до 7:00 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Львиная доля БПЛА атаковала Краснодарский край. За ночь здесь сбили 45 беспилотников. В Орловской области были сбиты ещё 9, в Ростовской области и Крыму по 3, в Астраханской, Брянской, Курской областях по 2. Ещё 1 БПЛА был ликвидирован в Воронежской области. В акваториях Чёрного и Азовского моря уничтожены в общей сложности 8 смертоносных аппаратов.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. В регионе на протяжении ночи действовала беспилотная опасность, однако дроны фиксировались лишь в приграничных районах. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Приём и отправление самолётов осуществляется в штатном режиме.