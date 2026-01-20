25786 жителей Волгоградской окунулись в купелях на Крещение





В ГКУ «Служба спасения» подвели итоги крещенских купаний в Волгоградской области. По данным ведомства, в регионе было организовано 46 купелей, в которых окунулись 21 196 человек. В Волгограде не испугались мороза и провели обряд омовения в иорданях 4 590 человек.

Интересно, что в 2025 году было зафиксировано рекордное количество участников крещенских купаний: в регионе – 21626 человек, в Волгограде – 5616. А меньше всего было желающих окунуться в купели в 2024 году: в регионе – 11500 человек, а в Волгограде – 3700.



В службе спасения считают, что снижение количества участников крещенских купаний говорит о повышении сознательности граждан, которые выбирают безопасные места для проведения обряда.





