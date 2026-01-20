



В Иловлинском районе Волгоградской области в морозы без отопления остались жители многоквартирных домов в хуторе Медведев из-за неработающего котла на местной котельной.





- Примерно неделю назад сломался один из двух котлов. Работает один на полную мощность, но его ресурса, видимо, недостаточно. В квартирах 10-11 градусов. Днем и ночью работают газовые горелки, но в такой мороз протопить ими квартиры нереально. Мы мерзнем, - рассказали 20 января ИА «Высота 102» жители хутора.

По их словам, замерзают жильцы 13 двухэтажных домов, которые находятся на улицах Молодежная и Школьная.





В Медведевском сельском поселении подтвердили, что один из котлов действительно останавливался, но проблему уже якобы устранили.

- Аварии как таковой не было. Полетел датчик. Перезапустили котел вручную, и он заработал, - прокомментировал ситуацию глава поселения Александр Гребнев. – Я утром лично заезжал в три многоквартирных дома на улице Молодежная, щупал батареи – они горячие. Люди говорят, что тепло. Но если есть жалобы, как вы говорите, то прямо сейчас совершу еще один объезд.

Глава поселения отметил, что остановка котла была зафиксирована три дня назад. В общей сложности он не работал полдня, пока его не перезапустили.

В Единой диспетчерской службе Иловлинского района сообщили, что сообщения об аварии на котельной в хуторе Медведев к ним не поступали, посоветовав обратиться за комментарием по этому вопросу в районное ЖКХ. Здесь специалисты пояснили, что в котельной хутора Медведев в настоящее время задействованы оба котла, но один работает «в ручном режиме». Тепло подается всем потребителям.

