В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
«Постараемся запустить к вечеру»: в Волгограде лихач на авто оставил Спартановку без газа

Происшествия 20.01.2026 15:12
0
20.01.2026 15:12


20 января в Тракторозаводском районе Волгограда произошла крупная коммунальная авария. Из-за повреждения магистрального газопровода без голубого топлива остались тысячи жителей Спартановки. По информации очевидцев, коммунальные ресурсы начали один за одним исчезать из квартир около 14:00.

В ООО «Газпром газораспределение Волгоград» аварийную ситуацию подтвердили, уточнив, что повреждение магистрали произошло по вине неизвестных, протаранивших газопровод.

- После наезда неустановленными лицами поврежден надземный газопровод на ул. Лавренева в Тракторозаводском районе г. Волгограда. Поврежденный участок газопровода был локализован путем перекрытия запорного устройства на газопроводе, в настоящее время ведутся ремонтные работы для восстановления газоснабжения, - подчеркнули в пресс-службе организации.

В свою очередь в газовой диспетчерской службе уточнили, что аварию рассчитывают полностью устранить в течение 3-4 часов, к вечеру 20 января.

Отметим, в результате произошедшего без газа остались не только рядовые потребители, но и все организации и соцучреждения. Из-за остановки подачи голубого топлива на Спартановке была приостановлена работа котельных. По информации «Концессий», в настоящее время на котельной идет нагрев теплоносителя – в ближайшее время температура выйдет в нормативную.

Фото из архива ИА «Высота 102»

17:41
Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»Смотреть фотографии
17:16
В Котельниково спортивный новый год открылся «Рождественским кубком-2026»Смотреть фотографии
17:09
«В квартирах 11 градусов»: отопление пропало в двухэтажках хутора Медведев под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:05
Замминистра обороны России исполнил мечту волгоградского школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
В Волгограде восстановлено газоснабжение СпартановкиСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде ищут подрядчика на капремонт колледжа за 123 млн рублейСмотреть фотографии
15:12
«Постараемся запустить к вечеру»: в Волгограде лихач на авто оставил Спартановку без газаСмотреть фотографии
14:52
Волгоградские врачи спасли 19-летнюю девушку с редкой патологией сосудовСмотреть фотографии
14:32
1,6 млрд рублей выделили волгоградским учителям за классное руководствоСмотреть фотографии
13:00
Психбольницу в Ложках после убийства пациентом санитара возглавил Игорь КондратьевСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам пришло время отчитаться о доходах: кому, как и в какой срокСмотреть фотографии
12:48
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:46
Волгоградская дачница фиктивно приютила пятерых иностранцевСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области отменена пятичасовая угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде поставлена точка в деле о взятке в кофейных стаканахСмотреть фотографии
11:37
Волгоградец отсудил 2,1 миллиона у двух клиник за неудачную пластикуСмотреть фотографии
11:32
Росводресурсы до 10 февраля продлили режим пропуска вод Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:19
В Волгограде послевоенный дом треснул после капремонтаСмотреть фотографии
10:48
Авиасообщение с Москвой нарушено из-за ограничений в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
10:30
Под Ростовом спасли лебедя, охранявшего погибшую возлюбленнуюСмотреть фотографии
10:25
«Всё, ушёл под лёд»: под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
Грузовик снес барьерное ограждение и столб в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде нарушено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом нашли замену умершему главе поселенияСмотреть фотографии
09:38
Волгоградским пенсионерам проиндексируют пенсии дваждыСмотреть фотографии
09:35
Аэропорт Волгограда 20 января закрыт для полетов из-за угроз БПЛАСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде ИП грозит семилетний срок за подкуп службы безопасностиСмотреть фотографии
09:28
Тепло вернулось во все дома на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Конфискованные в Волгоградской области электромобили передали детямСмотреть фотографии
08:42
Северное сияние после магнитной бури сняли волгоградцыСмотреть фотографии
 