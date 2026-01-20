«Постараемся запустить к вечеру»: в Волгограде лихач на авто оставил Спартановку без газа





20 января в Тракторозаводском районе Волгограда произошла крупная коммунальная авария. Из-за повреждения магистрального газопровода без голубого топлива остались тысячи жителей Спартановки. По информации очевидцев, коммунальные ресурсы начали один за одним исчезать из квартир около 14:00.

В ООО «Газпром газораспределение Волгоград» аварийную ситуацию подтвердили, уточнив, что повреждение магистрали произошло по вине неизвестных, протаранивших газопровод.

- После наезда неустановленными лицами поврежден надземный газопровод на ул. Лавренева в Тракторозаводском районе г. Волгограда. Поврежденный участок газопровода был локализован путем перекрытия запорного устройства на газопроводе, в настоящее время ведутся ремонтные работы для восстановления газоснабжения, - подчеркнули в пресс-службе организации.

В свою очередь в газовой диспетчерской службе уточнили, что аварию рассчитывают полностью устранить в течение 3-4 часов, к вечеру 20 января.

Отметим, в результате произошедшего без газа остались не только рядовые потребители, но и все организации и соцучреждения. Из-за остановки подачи голубого топлива на Спартановке была приостановлена работа котельных. По информации «Концессий», в настоящее время на котельной идет нагрев теплоносителя – в ближайшее время температура выйдет в нормативную.

Фото из архива ИА «Высота 102»