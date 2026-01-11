Общество

Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Общество 11.01.2026 18:15
0
11.01.2026 18:15


С 1 января 2026 года изменилась стоимость проезда в пригородных маршрутах в Волгоградской области. Пассажиры, которые уже воспользовались данными маршрутами в первые январские дни, успели это на себе ощутить и оказались не в восторге от нововведения.

Напомним, в  декабре 2025 года комитет  тарифного регулирования Волгоградской области установил предельные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и на провоз багажа на тарифных участках 65 межмуниципальных автобусных маршрутов.

Что осталось прежним?

На том же уровне оставлена стоимость проезда от одной конечной до другой. Например, для автобуса №123 по маршруту от 30-го микрорайона до ж/д вокзала она по-прежнему составляет 81 рубль, для автобуса №146 от конечной «Магазин «Стимул» в Волжском до автовокзала в Волгограде – 100 рублей.

Однако с 1 января резко сокращено количество тарифных участков. Так, для 65 межмуниципальных автобусных маршрутов установлено всего 192 тарифных участка. В частности, для автобусного маршрута  №123 в 2026 году определены  два участка. Предельный тариф на участке маршрута № 123 Волжский (30 микрорайон) - Волгоград (ЖДВ) сейчас составляет, как и раньше,  81 рубль, на провоз багажа — 12 рублей. На участке Волжский (30 микрорайон) - Волгоград (3 школа) этого же маршрута проезд теперь стоит  52 рубля и 8 рублей за багаж  соответственно. 

Что изменилось?

Раньше стоимость проезда зависела от того, какое фактическое расстояние проезжал пассажир. Поэтому, например, с площади Строителей в Волжском до Спартановки можно было добраться на автобусе №123  всего за 19 рублей. Теперь  за такие небольшие деньги доехать не получится. Если, например, стоимость поездки с 30 микрорайона в Волжском до школы №3 в Волгограде составляет  52 рубля, то, если ехать надо дальше, но ближе, чем до железнодорожного вокзала, все равно придется заплатить предельную стоимость – 81 рубль.

Также на маршруте №146 теперь действуют всего 2 тарифных участка. Так, от конечной в  Волжском, магазина «Стимул»  до Колхозной Ахтубы-2 можно доехать за 51 рубль, а, если дальше, хотя бы на одну остановку, придется заплатить уже 100 рублей. 

Неприятный сюрприз

Новые цены уже стали неприятным сюрпризом для пассажиров. Один из них, Денис, рассказал, что в первые дни 2026 года проехал на автобусе №146 от остановки «Почта» в Средней Ахтубе до  «Озерной» в населенном пункте «Госпитомник», и с него взяли 100 рублей, тогда как раньше эта поездка стоила 41 рубль.

Несмотря на этот нерадостный момент, можно сказать, что система оплаты проезда стала честнее. Например, ни одна маршрутка не провезла бы пассажира со Спартановки до площади Строителей в Волжском за 19 рублей. Также проезд в автобусе №123 по территории Волжского обходился пассажирам дешевле 50 рублей, тогда как в городских автобусах действовал именно такой тариф.

Возможностью сэкономить на проезде пользовались и жители Волгограда, которые зачастую подсаживались в автобус №123 на территории областного центра. В часы пик это создавало дополнительную нагрузку на пассажиропоток, в результате чего волжанам приходилось добираться до работы и учебы в Волгоград в некомфортных условиях. Теперь волгоградцам стало невыгодно пользоваться этим автобусом, так как проезд по областному центру стал  дешевле, чем в межмуниципальном автобусе.

Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2026 18:15
Общество 11.01.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 18:04
Общество 11.01.2026 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 17:49
Общество 11.01.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 17:31
Общество 11.01.2026 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 17:03
Общество 11.01.2026 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 16:30
Общество 11.01.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 16:23
Общество 11.01.2026 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 16:08
Общество 11.01.2026 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 15:38
Общество 11.01.2026 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 15:26
Общество 11.01.2026 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 15:01
Общество 11.01.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 14:04
Общество 11.01.2026 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 12:40
Общество 11.01.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 11:23
Общество 11.01.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 11:05
Общество 11.01.2026 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:17
Под Волгоградом 101-летний фронтовик делает окопные свечи для участников СВОСмотреть фотографии
18:24
В облздраве сообщили о четырех пострадавших в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:15
Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансыСмотреть фотографии
18:04
В Волгограде автобус врезался в столб, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:49
Экономист спрогнозировал небольшое падение курса доллара и евро в 2026 годуСмотреть фотографии
17:31
Следующие длинные выходные ждут волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде 90 спецмашин чистят дороги от снегаСмотреть фотографии
16:30
КСП нашла нарушения в построенной за 600 млн рублей поликлинике под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:23
Бастрыкин поручил после падения детей проверить травмоопасную горку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде в новогоднюю ночь загадочно пропал голубоглазый пенсионерСмотреть фотографии
15:38
Снежный циклон накрыл Волгоград и областьСмотреть фотографии
15:26
Перинатальный центр в Волгограде изменил номера колл-центраСмотреть фотографии
15:01
Волгоградцы загадали в 2026 году себе здоровья и спокойствияСмотреть фотографии
14:30
Личные данные волгоградцев могли попасть в даркнет из Instagram*Смотреть фотографии
14:04
Волгоградцы за 3 дня 130 раз нарушили ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Бастрыкин в третий раз заступился за жильцов убитой общаги на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
Волгоградский профессор потратил госпремию на мотоциклы для СВОСмотреть фотографии
12:15
На парковке ЖК в Волгограде сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Волгоградцы 11 января проспали 5-балльную магнитную бурюСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде восстановили движение скоростных трамваев после ДТПСмотреть фотографии
10:49
Волгоградцам напомнили о новых сроках оплаты ЖКХСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде ДТП изменило маршруты скоростных трамваевСмотреть фотографии
10:08
Придется подождать: когда волгоградцев ждут следующие праздничные выходныеСмотреть фотографии
10:00
РПН признал чистым воздух после пожара на нефтебазе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:44
Депутат Госдумы рассказал, возможен ли дополнительный рост пенсий в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:07
«Пришло время вспоминать свое»: волгоградка возвращает к жизни старинные рецептыСмотреть фотографии
08:29
«На душе становится теплее»: в Волжском традиция утеплять сусликов к холодам получила продолжениеСмотреть фотографии
08:00
«Криза не будет. Если не пить его литрами»: может ли зависимость от кофе ударить по здоровью волгоградцевСмотреть фотографии
07:33
«Как перед ними устоять?» : волгоградцы похвастались зимним урожаем грибовСмотреть фотографии
07:02
В Волгограде после коллапса в Шереметьево смещены несколько столичных рейсовСмотреть фотографии
 