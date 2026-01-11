Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы





С 1 января 2026 года изменилась стоимость проезда в пригородных маршрутах в Волгоградской области. Пассажиры, которые уже воспользовались данными маршрутами в первые январские дни, успели это на себе ощутить и оказались не в восторге от нововведения.

Напомним, в декабре 2025 года комитет тарифного регулирования Волгоградской области установил предельные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и на провоз багажа на тарифных участках 65 межмуниципальных автобусных маршрутов.



Что осталось прежним?



На том же уровне оставлена стоимость проезда от одной конечной до другой. Например, для автобуса №123 по маршруту от 30-го микрорайона до ж/д вокзала она по-прежнему составляет 81 рубль, для автобуса №146 от конечной «Магазин «Стимул» в Волжском до автовокзала в Волгограде – 100 рублей.



Однако с 1 января резко сокращено количество тарифных участков. Так, для 65 межмуниципальных автобусных маршрутов установлено всего 192 тарифных участка. В частности, для автобусного маршрута №123 в 2026 году определены два участка. Предельный тариф на участке маршрута № 123 Волжский (30 микрорайон) - Волгоград (ЖДВ) сейчас составляет, как и раньше, 81 рубль, на провоз багажа — 12 рублей. На участке Волжский (30 микрорайон) - Волгоград (3 школа) этого же маршрута проезд теперь стоит 52 рубля и 8 рублей за багаж соответственно.



Что изменилось?

Раньше стоимость проезда зависела от того, какое фактическое расстояние проезжал пассажир. Поэтому, например, с площади Строителей в Волжском до Спартановки можно было добраться на автобусе №123 всего за 19 рублей. Теперь за такие небольшие деньги доехать не получится. Если, например, стоимость поездки с 30 микрорайона в Волжском до школы №3 в Волгограде составляет 52 рубля, то, если ехать надо дальше, но ближе, чем до железнодорожного вокзала, все равно придется заплатить предельную стоимость – 81 рубль.



Также на маршруте №146 теперь действуют всего 2 тарифных участка. Так, от конечной в Волжском, магазина «Стимул» до Колхозной Ахтубы-2 можно доехать за 51 рубль, а, если дальше, хотя бы на одну остановку, придется заплатить уже 100 рублей.



Неприятный сюрприз

Новые цены уже стали неприятным сюрпризом для пассажиров. Один из них, Денис, рассказал, что в первые дни 2026 года проехал на автобусе №146 от остановки «Почта» в Средней Ахтубе до «Озерной» в населенном пункте «Госпитомник», и с него взяли 100 рублей, тогда как раньше эта поездка стоила 41 рубль.



Несмотря на этот нерадостный момент, можно сказать, что система оплаты проезда стала честнее. Например, ни одна маршрутка не провезла бы пассажира со Спартановки до площади Строителей в Волжском за 19 рублей. Также проезд в автобусе №123 по территории Волжского обходился пассажирам дешевле 50 рублей, тогда как в городских автобусах действовал именно такой тариф.



Возможностью сэкономить на проезде пользовались и жители Волгограда, которые зачастую подсаживались в автобус №123 на территории областного центра. В часы пик это создавало дополнительную нагрузку на пассажиропоток, в результате чего волжанам приходилось добираться до работы и учебы в Волгоград в некомфортных условиях. Теперь волгоградцам стало невыгодно пользоваться этим автобусом, так как проезд по областному центру стал дешевле, чем в межмуниципальном автобусе.



Коллаж V102.RU



