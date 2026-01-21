В Волгограде гололёд и морозы спровоцировали бум на срочные автоуслуги





В начале января 2026 года в Волгограде резко вырос спрос на срочные автоуслуги. По данным аналитиков «Авито», на фоне гололёда и крепких морозов автолюбители стали активно искать мастеров с возможностью выезда.

Так, особой популярностью в первую декаду января пользовались услуги выездного шиномонтажа. По отношению к более тёплому январю 2025 года прирост составил 86%. Средний ценник на соответствующие услуги поднялся до 1 тыс. рублей.

Немногим меньше спрос повысился и на «прикуривание» автомобилей – 68%. На 63% выросло количество заказов на замену и на 54% на зарядку аккумуляторов, на 18% на доставку топлива. На 11% увеличилась популярность услуги буксировки.

Фото из архива ИА «Высота 102»