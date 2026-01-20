Волгоградские реконструкторы пленят фельдмаршала Паулюса 24 января

В Красноармейском районе Волгограда 24 января пройдет масштабная историческая реконструкция, посвященная 83-й годовщине победы советских войск под Сталинградом.

Как сообщили в музее-заповеднике «Старая Сарепта», центральным действием этого мероприятие будет сцена пленения штаба 6-й армии и фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Воссоздадут ее участники военно-исторического клуба «Пехотинец», которые ежегодно проводят реконструкцию этого знакового события.

Паулюс, напомним, был пленен в Сталинграде вместе со своим штабом 31 января 1943 года в подвале Центрального универмага, где располагается музей «Память». Волгоградские конструкторы ежегодно во всех деталях воссоздают сцену пленения немецкого военачальника. Ранее это мероприятие проходило в музее «Память», но с 13 мая 2024 года он временно закрылся в связи с реконструкцией здания ЦУМа.

Фото Геннадия Гуляева (архив V102.RU)

