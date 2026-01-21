Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности под Волгоградом

21 января Гидрометцентр обновил информацию об опасных погодных явлениях, ожидающихся на юге России. По данным синоптиков, автолюбителям в северных районах Волгоградской области предстоит вновь приготовиться к капризам природы.

Согласно обновлённому прогнозу, продлён жёлтый уровень погодной опасности, действующий в регионе ещё с 19 января из-за угрозы обледенения. Теперь гололёдно-изморозевые явления ожидаются в отдельных районах ещё и в течение 21 января, вплоть до 19:00.

Напомним, ранее региональное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение из-за изморозевых явлений. По данным спасателей, опасный гололёд мог осложнить дорожную обстановку на севере области, из-за чего специалисты даже рекомендовали автолюбителям по возможности отказаться от использования личного транспорта, а пешеходам быть бдительными при выходе на улицу.

Фото из архива ИА «Высота 102»