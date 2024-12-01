Федеральные новости

В Госдуме планируют увеличить штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

Федеральные новости 01.12.2024 20:11
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01.12.2024 20:11


В Государственной думе РФ приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от употребления табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 1 декабря, в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин. 

Как пояснил спикер ГД, законопроектами предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для их производства. Так, для физических лиц штрафы будут до 300 тысяч рублей ( сейчас от 40 до 60 тысяч рублей), должностные лица заплатят до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей), а юридические лица - до 2 млн рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей).

По словам Володина, только за прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи табачной продукции - это на 53,7 % больше, чем за 2022 год.

— В случае неоднократного нарушения вводится уголовная ответственность. Кроме этого предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанной выше продукцией и изделиями, — добавил Вячеслав Володин. 

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