



В Калачевском районе Волгоградской области назначен новый главный врач областной психиатрической больницы №1. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомздрав, в должности утвержден Игорь Кондратьев.

Новый руководитель лечебного учреждения получил диплом ВолгГМУ в 2004 году, а в 2005 окончил интернатуру по специальности «Психиатрия». C 2005-го работал врачом-психиатром МУЗ «Камышинская психиатрическая больница», с 2006 по 2013 года являлся врачом-психиатром и участковым врачом-психиатром ГБУЗ «ВОПБ № 7». С 2013 по 2015 годы - заведующий отделением – врач-психиатр мужского психиатрического отделения ГБУЗ «ВОПБ № 7», а с 2016 по 2018-й – заведующий отделением – врач-психиатр стационарного психиатрического отделения ГБУЗ «ВОПБ № 6» в Волжском.

С 2018 по настоящее время является заведующий филиалом – врач-психиатр ГБУЗ «ВОПБ № 2» в Камышине.

Напомним, ранее информагентством сообщалось о кровавом ЧП в психиатрической больнице, расположенной на станции Ложки Калачевского района. 27 декабря утром, по сведениям источников информагентства, во время совместного застолья пациент лечебницы зарезал санитара и сбежал вместе с другим душевнобольным.

По факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело. После инцидента была уволена главврач психиатрической лечебницы Ольга Жигунова.