Фонд капремонта заплатил горе-подрядчику 145 млн: суд расторг 9 контрактов





Очередной громкий скандал разразился в Волгограде после прокурорской проверки контрактов, заключенных УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с подрядчиком ООО «ОКА».

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, на деле фирма, с которой фонд заключил в общей сложности 9 договоров на ремонт МКД, оказалась «липовой» – в реестр квалифицированных подрядчиков организация была включена на основании недостоверных сведений.

– В частности, подрядчиком были представлены фиктивные документы о наличии опыта проведения капремонта и квалифицированных специалистов в штате. На основании этих сведений подрядчик получил незаконный доступ к участию в аукционах, в результате чего заключил с Фондом договоры на сумму более 360 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Не умеючи строители взялись за работы и даже получили по контрактам от Фонда 145 млн рублей. Однако, после вскрывшихся нарушений, пришлось в срочном порядке расторгать контракты с подрядчиком.

– В ходе судебного разбирательства прокуратура добилась признания сделок недействительными и взыскания с ООО «ОКА» 145 млн рублей, ранее выплаченных по оспариваемым контрактам. Состоявшийся по делу судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой Волгоградской области на особый контроль, – сообщают в надзорном ведомстве.

Точку в разбирательствах поставил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Саратов), оставив в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области об удовлетворении иска прокуратуры.