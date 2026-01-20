В Волгограде любитель рептилий попал на удочку аферистов





Житель Тракторозаводского района Волгограда стал жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 20-летний волгоградец потерял 20 тысяч при покупке фейкового варана.

Уточняется, что любитель животных нашел объявление о продаже варана на одном из сервисов бесплатных объявлений. Связавшись с предполагаемым продавцом, он обсудил условия сделки и договорился о покупке. После оплаты продавец перестал выходить на связь.

В ГУ МВД России по Волгоградской области просят жителей не переводить денежные средства незнакомцам без личной встречи и заключения договора.

Изображение создано при помощи ИИ