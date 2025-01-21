Убийце волгоградки не удалось дважды убедить присяжных, что она сама упала на нож

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 12 годам колонии строгого режима 55-летнего местного жителя, который зарезал свою приятельницу, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Это уголовное дело рассматривалось судом дважды с участием коллегии присяжных заседателей.

В декабре 2024 года они признали мужчину виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. На основании этого вердикта районный суд постановил приговор.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела убил свою 31-летнюю сожительницу 27 апреля 2018 года во время ссоры. Мужчина был пьян. Он нанес ножом женщине в область грудной клетки один удар, от которого она скончалась. Вину волгоградец не признал, настаивая на том, что его сожительница сама упала на нож.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Согласно материалам судебного делопроизводства, приговор был вынесен Владимиру Авдееву. Уголовное дело рассматривалось в суде с 2019 года. Процесс был непростым. В первый раз, в сентябре 2021 года, по этому делу был вынесен оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые поверили мужчине, что его сожительница, страдающая эпилепсией, сама упала на нож. Однако проведенные экспертизы указывали на то, что случайным образом получить такое смертельное ранение и так упасть на лезвие ножа женщина сама не могла. В марте 2022 года оправдательный приговор был отменен апелляционной инстанцией и дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд и снова с участием присяжных. На этот раз коллегия присяжных подсудимому не поверила.

Фото из архива V102.RU