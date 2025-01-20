Спорт

Нападающий Евгений Мухин вернулся в волгоградский «Ротор» из Курска

Спорт 20.01.2025 15:31
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20.01.2025 15:31


Нападающий Евгений Мухин сегодня, 20 января, официально вернулся в «Ротор». С августа 2024 года футболист находился в аренде в курском «Авангарде», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Напомним, Мухин перешел в «Ротор» в январе прошлого года. За сине-голубых 21-летний форвард провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. Летом Евгений вернулся в курскую команду из Второй лиги дивизиона «А», за которую он ранее уже выступал. После второго прихода в «Авангард» Мухин провел в составе коллектива 12 игр, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Кроме того, «Ротор» сегодня, 20 января, официально объявил об уходе из команды полузащитника Ивана Пяткина, о чем еще 18 января рассказал главный тренер сине-голубых Денис Бояринцев.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

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