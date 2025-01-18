Волгоградский футболист Иван Пяткин ушел из «Ротора» 

Напомним, центральный полузащитник Пяткин выступал за «Ротор» на правах аренды из московского «Спартака» с начала сезона 23/24. Иван в прошлом сезоне Второй лиги помог «Ротору» заработать повышение в классе. В нынешнем розыгрыше Первой лиги Пяткин провел за волгоградский клуб 10 матчей и еще одну игру в Кубке России. Также футболист осенью прошлого года был вызван в молодежную сборную России для участия в турне по Бразилии.

- Игрок принял решение покинуть команду. «Спартак» его отозвал, имеет такую опцию. Я так понимаю, Ваня продолжит карьеру в другом клубе. Хотели его сохранить. Наш игрок, волгоградец. Но это решение футболиста. У нас крепостное право давно отменили (смеется), поэтому каждый волен выбирать свою дорогу. Мы желаем ему всего самого хорошего на новом месте, — заявил специалист.

- Покидаю «Ротор». Решение далось мне очень нелегко, ведь я волгоградец, воспитанник Академии «Ротор», с детства болею за клуб, у меня отличные отношения с болельщиками. Но сейчас моя главная цель получать как можно больше игровой практики, без этого невозможно расти как футболисту. В первой половине сезона у меня было игровое время, но для меня этого недостаточно. Хочется, чтобы меня рассматривали не просто исключительно как футболиста-лимитчика, а доверяли и давали возможность получать место в составе в том числе в конкурентной борьбе с теми, кто старше и опытнее. Хотелось бы поблагодарить руководство московского «Спартака», с которым у меня в настоящий момент действует контракт. Оно поддержало мое желание получать больше игровой практики и вторую половину сезона провести в другом клубе. Благодарен болельщикам «Ротора» за ту поддержку, которую они оказывали мне за прошедшие полтора года. Уверен, мы еще обязательно встретимся! — заявил 20-летний футболист.