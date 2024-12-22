



22 декабря в Москве отправлен в СИЗО бывший руководитель компании ЗАО «Главзарубежстрой» Вадим Ледовский и его сообщник. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, оба фигуранта обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

- В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления. Оба фигуранта заключены под стражу, - приводят слова источника в правоохранительных органах журналисты.

Напомним, в 2019 году компания выиграла аукцион на реставрацию монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде. На эти цели организация получила 668,2 млн рублей. Однако, согласно решению о разрыве контракта от ноября 2020 года, фактически выполнила свои обязательства лишь на 452,5 млн рублей. За время просрочки заказчик попытался взыскать с исполнителя неустойку.

Как ранее сообщала редакция, компания вскоре ушла в процедуру банкротства, а суды не поддержали требования Минкультуры РФ о взыскании с организации пени в размере 40 млн рублей, посчитав, что организация всё же выполнила контракт.

ОТметим, помимо скандальной реставрации в Волгограде компания также занималась восстановлением памятников как в других регионах России, так и за рубежом.