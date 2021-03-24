Расследования

Задолжали президенту: арбитражный суд Москвы начал банкротство реставратора Родины-матери в Волгограде

Расследования 24.03.2021 20:44
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24.03.2021 20:44


Арбитражный суд Москвы накануне зарегистрировал  заявление о банкротстве АО «Главзарубежстрой», которое реставрировало скульптуру Родины-матери в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, следующее заседание состоится в конце июня этого года. С заявлением о банкротстве обратилось в суд физическое лицо – Сатаев Денис Вячеславович. Между тем, как следует из картотеки арбитражного суда Москвы, к АО «Главзарубежстрой» имеют многомиллионные претензии и другие серьезные организации. В частности, к акционерному обществе предъявило иск о взыскании почти 17 миллионов рублей ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом управления делами президента России". Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, которое возглавляет внук бывшего премьер-министра Евгений Примаков, потребовало от компании 8,2 миллиона рублей и расторжения ранее заключенного контракта. Самый большой объем финансовых претензий к акционерному обществу предъявило ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объектов культуры» Министерства строительства и ЖКХ РФ – 368 миллионов рублей. Решения по данным искам еще не вынесены. 
Между тем, АО «Главзарубежстрой» по решениям арбитражного суда Волгоградской области обязано заплатить около 1,3 миллиона рублей ФГБУ культуры  «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник  «Сталинградская битва» за свет и воду, которые использовались при реконструкции монумента в Волгограде. 
Напомним, за реставрацию скульптуры на Мамаевом кургане  компания из Москвы получила 670 миллионов рублей. Специалисты работали над новым обликом Родины-матери, в частности, над восстановлением первоначального цвета и устранением трещин. Однако недавно волгоградцы заметили странные пятна на бетонной поверхности объекта, на что, по сообщению федеральных СМИ,  уже отреагировали в Министерстве культуры РФ и направили в Волгоград экспертов для изучения ситуации на месте. Ранее работы по реставрации монумента сопровождались скандалами, связанными с невыплатой зарплаты подрядчикам, которых наняло АО "Главзарубежстрой". 

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