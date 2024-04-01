Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры РФ, которое настаивает на включение в реестр требований кредиторов к АО «Главзарубежстрой» больше 40 миллионов рублей неустойки по контракту о проведении реставрационных работ на скульптуре «Родины-матери» в Волгограде. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на документы арбитража.

АО «Главзарубежстрой», которое реставрировало скульптуру Родины-матери в Волгограде, в 2022 году было признано несостоятельным (банкротом). В отношении компании введена процедура конкурсного производства, которая продлена до 19 июня 2024 года.

Минкультуры РФ не согласилось с ранее вынесенными решениями по неустойке, просила судебные акты суда первой и апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт о включении в реестр требований кредиторов должника заявленных требований в полном объеме.

Судами установлено, что между Минкультуры России (в порядке правопреемства с ФГКУ «ДСРиР») и АО «Главзарубежстрой» был заключен государственный контракт от 26.03.2019 г. на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Скульптура «Родина-мать зовет!» (главный монумент)» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Федеральное ведомство считает, что ввиду допущения нарушения условий исполнения контракта, должник имеет обязательства по оплате неустойки в размере больше 40 миллионов рублей.

Суды при вынесении решения руководствовались тем, что в рамках другого арбитражного дела установлено, что решение об отказе от контракта оформлено при отсутствии нарушений условий контракта со стороны АО «Главзарубежстрой».

Как выяснилось, заказчик осенью 2020 года принял решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта на выполнение реставрационных работ на скульптуре «Родины-матери», потребовав с исполнителя 84,6 миллиона рублей. АО «Главзарубежстрой» обжаловало это решение - оно было признано незаконным. Минкультуры подало апелляционную жалобу, но решение было оставлено в силе.





Судом установлено, что госконтракт на реставрацию монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде АО «Главзарубежстрой» заключил 26 марта 2019 года на сумму 667 776 500 рублей.

На сайте Единой системы закупок опубликованы акты выполненных работ по контракту на общую сумму 459 712 019 рублей.

Минкультуры указало на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме и нарушение установленного контрактом срока, а также на систематическое непредставление отчетной документации и приняло решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

Однако компания в судах доказала, что выполнила работы с экономией и в срок до 31.03.2020 г. за исключением благоустройства ввиду допущенной заказчиком просрочки согласования проектной и проектно-сметной документации, а также не предусмотренных контрактом работ по усилению конструкций путем вклейки углеродистого волокна.

Судебные тяжбы в настоящее продолжаются. Минкультуры РФ может обжаловать решение в Судебной коллегии Верховного суда России.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года АО «Главзарубежстрой» был внесен реестр недобросовестных поставщиков на два года. Причиной этому стало расторжение контракта на выполнение работ, но не по реставрации «Родины-матери», а по капитальному ремонту здания Российского центра науки и культуры в Тунисской республике.

Фото: Павел Мирошкин / архив V102.RU