Путин ответил на «чувствительный» вопрос о мигрантах

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в ходе прямой линии ответил на вопрос о мигрантах, назвав его непростым.

- Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым, - сказал глава государства.

По его словам, рабочих рук не хватает - это факт. Поэтому необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих рук требовалось меньше. А также работать над тем, чтобы в Россию приезжали люди, знакомые с ее культурой и законами.

В рамках МВД, по словам главы государства, нужно создавать отдельное подразделение по вопросам миграции, а затем, «возможно», создать отдельное ведомство.