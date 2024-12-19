Политика

Путин ответил на «чувствительный» вопрос о мигрантах

Политика 19.12.2024 14:38
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19.12.2024 14:38


Президент России Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в ходе прямой линии ответил на вопрос о мигрантах, назвав его непростым.

- Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым, - сказал глава государства.

По его словам, рабочих рук не хватает - это факт. Поэтому необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих рук требовалось меньше. А также работать над тем, чтобы в Россию приезжали люди, знакомые с ее культурой и законами. 

В рамках МВД, по словам главы государства, нужно создавать отдельное подразделение по вопросам миграции, а затем, «возможно», создать отдельное ведомство. 

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