



Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу после инцидента с избиением 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл 20 февраля на ул. Менжинского, однако получил широкое распространение лишь накануне благодаря видеозаписи, снятой агрессивной толпой подростков, а затем размещённой в интернет-пабликах.

Позже полиция завершила оперативные мероприятия по установлению участников избиения юноши в Тракторозаводском районе. Было установлено, что у подростка за несколько дней до событий возник конфликт с 15-летней студенткой техникума, которая после этого назначила ему встречу для того, чтобы он извинился. Кроме этого, девушка попросила своих знакомых юношей 17-ти и 18-ти лет присутствовать при этом.

Однако, просто наблюдать молодые люди не собирались. Толпа подростков поставила юношу на колени, а после один из агрессоров нанёс ему удар ногой по голове и серию ударов руками по корпусу. У пострадавшего были диагностированы травмы.

В связи с этим глава СК затребовал у руководителя СУ СК России по региону Василия Семенова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: Волгоград / t.me