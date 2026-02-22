



В России провожают зиму, сумевшую по-настоящему удивить жителей многих регионов страны. Отправляя восвояси морозы и снегопады, горожане не только сжигают, но даже рубят чучело. О праздновании Масленицы в южных городах, расскажем в материале ИА "Высота 102".

В Волгограде эпицентром народных гуляний стал Центральный парк культуры и отдыха. Попробовав свои силы в молодецких забавах, вдоволь натенцевавшись и покружившись в хороводах и, конечно же, продегустировав блинов, волгоградцы ждут яркого во всех смыслах финала праздника - сожжения 10-метрового чучела Масленицы.

В Комсомольском саду Волгограда горожанам предлагают "разогнать кровь", встав в живую "стенку", потягав гирю или помериться богатырской силушкой, покорив высокий столб. Эффектной точкой в гуляниях станет не только сжигание дородной куклы, как символа уходящей зимы, но и файер- шоу.

В Волжском жителей, изрядно уставших от небывало снежной зимы, встретят не только зрелищем - катаниями на ледянках, молодецкими боями подушками и перетягиванием каната- , но и традиционной дегустацией блинов. Чучело Масленицы будут сжигать сразу в четырёх местах - парках "Гидростроитель", "Волжский ", "Новый город", а также на площади у "Юности".

В Астрахани один из самых холодных за последние десятилетие сезон провожают всем миром. Накануне на Соборной площади Астраханского Кремля собрались представили более 150 национальностей. Блины, которыми все выходные потчевают гостей, пекутся по старинпым рецептам. А вот о сожжении чучела жители Астрахани не сообщают.

В Саратове, передает "Саринформ", в классическую программу масленичных гуляний внесли важные коррективы. На проводах зимы решили обойтись без сожжения чучела. От давней традиции отказались из-за ее языческих корней.

Необычного колорита Масленице добавили в Краснодаре. В крупнейшем этнографическом центре "Атамань Казачья" чучело, уносящее с собой холода, решили не сжигать, а рубить.

- В казачьих традициях не было обряда сжигания чучела, - объяснили удивленным горожанам. - Вместо этого станичники разрывали его руками или рубили - считалось, что так можно избавиться от всего плохого.

Фото Павла Мирошкина