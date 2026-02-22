Стали известны подробности ДТП на «танцующем» мосту





Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на «танцующем» мосту в Волгоградской области. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, легковой автомобиль совершил столкновение с автобусом и дорожной спецмашиной.

Напомним, из-за аварии движение на мосту было полностью перекрыто в обе стороны.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2115», двигаясь по мостовому переходу через реку Волга, не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими участниками движения.

В результате ДТП пострадала пассажир автомашины «ВАЗ». На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Организовано реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области