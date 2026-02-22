Антон Понкрашов помог DAWGS обыграть сборную Волгоградской области





Вчера на паркете ФОКа спортивной школы олимпийского резерва № 2 Дзержинского района развернулось яркое спортивное событие: сборная Волгоградской области встретилась в показательном матче с чемпионом MediaBasket – столичной командой DAWGS. Организатором спортивного праздника стал директор Волгоградской академии баскетбола «Титаны» Алексей Бандурин.





Хотя президент DAWGS и глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко (экс‑игрок ЦСКА, «Юта Джаз», сборной России) не смог приехать в Волгоград, событие всё равно собрало звёздный состав! Главный герой дня – Антон Понкрашов, чемпион Европы‑2007, бронзовый призёр Евробаскета‑2011 и Олимпиады‑2012, провёл перед матчем пятичасовой мастер‑класс для почти 500 юных баскетболистов. Бывший разыгрывающий волгоградского «Красного Октября» теперь выступает в DAWGS в роли играющего тренера – и показал мастер‑класс не только детям, но и на площадке. Компанию ему составили: Андрей Кощеев, известный по выступлениям за питерские «Спартак» и «Зенит», красноярский «Енисей» и казанский «УНИКС», певец Дмитрий Урих, а также юный волгоградец Николай Бандурин – сын организатора Алексея Бандурина. Среди других заметных участников DAWGS: Михаил Лагутин, Владислав Шамрай, Игорь Григорьев и Дмитрий Рытенко.





Руководителями сборной Волгоградской области стали тренер академии «Титаны» Сергей Рыбалкин (бывший игрок «Аквариуса») и его коллега Курбонали Назриев. Основу команды составили игроки студенческих и любительских коллективов. Особое внимание зрителей привлёк капитан команды Наиль Гафаров – победил в конкурсе капитанов, лидер по количеству перехватов в матче. Остальные участники: Михаил Елизаров – набрал 14 очков в игре против опытных соперников, демонстрировал уверенную игру. Иван Шлыков – активно боролся под щитами. Артём Казаченко и ещё 8 баскетболистов проявили характер в борьбе с более опытными соперниками.





С первых минут встречи гости обозначили своё превосходство. Уже к перерыву они оторвались на 15 очков, а к большому перерыву табло показывало 53:36 в их пользу. Игроки DAWGS активно использовали пик‑н‑роллы, что создавало свободные зоны для бросков. И если хозяева успевали накрыть звёздных нападающих, то защитники гостей с удовольствием забрасывали из-за дуги. Особенно выделялся Владислав Шамрай – его слэм‑данки вызывали овации трибун. В третьей четверти разрыв достиг 26 очков (75:49), но волгоградцы боролись до последнего, демонстрируя волю к победе и яркие игровые эпизоды. Итоговый счёт матча – 94:76 в пользу DAWGS – отражает не только разницу в классе команд, но и высокую интенсивность борьбы.





Зрелищность матча усилили особые правила Медиалиги. Вместо привычного штрафного броска команда могла выбрать буллит – напряжённую дуэль «один на один». В ней участвовали два игрока: тот, кто нарушил правила, и его оппонент. Пострадавший шёл в атаку, а нарушитель защищал кольцо. Если атака была успешной, команда получала удвоенное количество очков. Трибуны замирали в ожидании, а после точного попадания взрывались овациями: каждая такая дуэль превращалась в мини‑спектакль.

В перерывах матча зрителей ждали дополнительные развлечения – конкурсы капитанов, соревнования по точности трёхочковых бросков и состязания по данкшотам, которые добавили событию составляющую шоу.





Атмосфера на трибунах была по‑настоящему праздничной, а особое событие произошло в большом перерыве: Алексей Бандурин и олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев поздравили с 70‑летним юбилеем легендарного тренера «Аквариуса» Сергея Прыгункова. Зал встретил это поздравление бурными овациями – многие зрители помнят его вклад в развитие волгоградского баскетбола.

Матч стал настоящим подарком для волгоградских болельщиков: он не только подарил встречу со звёздами баскетбола, но и показал, что местный спорт жив и развивается. Хорошая игра сборной Волгоградской области доказала: даже против именитых соперников можно бороться до конца. Антон Понкрашов, признанный MVP матча, после финальной сирены отметил:

– Мы серьёзно настраивались, знали, что для волгоградцев этот матч много значит. Играть всемером было тяжеловато, у нас были ошибки. Но видеть полные трибуны, детей, которые учатся у нас, – это вдохновляет. Хорошо, что подарили людям праздник.

Александр Веселовский