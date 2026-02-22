Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Антон Понкрашов помог DAWGS обыграть сборную Волгоградской области

Спорт 22.02.2026 15:06
22.02.2026 15:06


Вчера на паркете ФОКа спортивной школы олимпийского резерва № 2 Дзержинского района развернулось яркое спортивное событие: сборная Волгоградской области встретилась в показательном матче с чемпионом MediaBasket – столичной командой DAWGS. Организатором спортивного праздника стал директор Волгоградской академии баскетбола «Титаны» Алексей Бандурин.


Хотя президент DAWGS и глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко (экс‑игрок ЦСКА, «Юта Джаз», сборной России) не смог приехать в Волгоград, событие всё равно собрало звёздный состав! Главный герой дня – Антон Понкрашов, чемпион Европы‑2007, бронзовый призёр Евробаскета‑2011 и Олимпиады‑2012, провёл перед матчем пятичасовой мастер‑класс для почти 500 юных баскетболистов. Бывший разыгрывающий волгоградского «Красного Октября» теперь выступает в DAWGS в роли играющего тренера – и показал мастер‑класс не только детям, но и на площадке. Компанию ему составили: Андрей Кощеев, известный по выступлениям за питерские «Спартак» и «Зенит», красноярский «Енисей» и казанский «УНИКС», певец Дмитрий Урих, а также юный волгоградец Николай Бандурин – сын организатора Алексея Бандурина. Среди других заметных участников DAWGS: Михаил Лагутин, Владислав Шамрай, Игорь Григорьев и Дмитрий Рытенко.


Руководителями сборной Волгоградской области стали тренер академии «Титаны» Сергей Рыбалкин (бывший игрок «Аквариуса») и его коллега Курбонали Назриев. Основу команды составили игроки студенческих и любительских коллективов. Особое внимание зрителей привлёк капитан команды Наиль Гафаров – победил в конкурсе капитанов, лидер по количеству перехватов в матче. Остальные участники: Михаил Елизаров – набрал 14 очков в игре против опытных соперников, демонстрировал уверенную игру. Иван Шлыков – активно боролся под щитами. Артём Казаченко и ещё 8 баскетболистов проявили характер в борьбе с более опытными соперниками.


С первых минут встречи гости обозначили своё превосходство. Уже к перерыву они оторвались на 15 очков, а к большому перерыву табло показывало 53:36 в их пользу. Игроки DAWGS активно использовали пик‑н‑роллы, что создавало свободные зоны для бросков. И если хозяева успевали накрыть звёздных нападающих, то защитники гостей с удовольствием забрасывали из-за дуги. Особенно выделялся Владислав Шамрай – его слэм‑данки вызывали овации трибун. В третьей четверти разрыв достиг 26 очков (75:49), но волгоградцы боролись до последнего, демонстрируя волю к победе и яркие игровые эпизоды. Итоговый счёт матча – 94:76 в пользу DAWGS – отражает не только разницу в классе команд, но и высокую интенсивность борьбы.


Зрелищность матча усилили особые правила Медиалиги. Вместо привычного штрафного броска команда могла выбрать буллит – напряжённую дуэль «один на один». В ней участвовали два игрока: тот, кто нарушил правила, и его оппонент. Пострадавший шёл в атаку, а нарушитель защищал кольцо. Если атака была успешной, команда получала удвоенное количество очков. Трибуны замирали в ожидании, а после точного попадания взрывались овациями: каждая такая дуэль превращалась в мини‑спектакль.

В перерывах матча зрителей ждали дополнительные развлечения – конкурсы капитанов, соревнования по точности трёхочковых бросков и состязания по данкшотам, которые добавили событию составляющую шоу.


Атмосфера на трибунах была по‑настоящему праздничной, а особое событие произошло в большом перерыве: Алексей Бандурин и олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев поздравили с 70‑летним юбилеем легендарного тренера «Аквариуса» Сергея Прыгункова. Зал встретил это поздравление бурными овациями – многие зрители помнят его вклад в развитие волгоградского баскетбола.

Матч стал настоящим подарком для волгоградских болельщиков: он не только подарил встречу со звёздами баскетбола, но и показал, что местный спорт жив и развивается. Хорошая игра сборной Волгоградской области доказала: даже против именитых соперников можно бороться до конца. Антон Понкрашов, признанный MVP матча, после финальной сирены отметил:

– Мы серьёзно настраивались, знали, что для волгоградцев этот матч много  значит. Играть всемером было тяжеловато, у нас были ошибки. Но видеть  полные трибуны, детей, которые учатся у нас, – это вдохновляет. Хорошо, что подарили людям праздник.

Александр Веселовский

