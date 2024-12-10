Жительница Волгоградской области скинула мужчину с балкона





Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор ранее судимой 43-летней местной жительнице, которая убила мужчину, скинув его с балкона второго этажа многоквартирного дома. Как сообщает V102.RU, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии общего режима, а также взыскано 1,5 миллионов рублей компенсации морального вреда матери погибшего.

Установлено, что в июле 2020 года женщина в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязни к потерпевшему, когда тот склонился через перила балкона, подсекла ему ноги, тем самым скинув его вниз. В результате падения мужчина ударился о бетонный козырек подъезда и упал на ступени.

Мужчины был экстренно доставлен в районную больницу, где позже скончался от полученных травм. В суде обвиняемая свою вину не признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: архив V102.RU