Суд отправил в СИЗО похитителей раненого участника СВО под Волгоградом





Городищенский районный суд Волгоградской области удовлетворил ходатайство следователей и отправил в СИЗО двоих мужчин, подозреваемых у похищении участника СВО и вымогательстве у него денег. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

– Районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СКР об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Они будут находиться под стражей до 23 января 2025 года, – уточнила Рудник.

Напомним, что по версии следствия, вечером 22 ноября 2024 года двое мужчин пригласили на разговор знакомого, находившегося на лечении после ранения в зоне СВО. В процессе беседы один из злоумышленников стал вымогать у участника спецоперации якобы похищенные ранее полтора миллиона рублей. Затем подозреваемые затолкали потерпевшего в машину, а когда тот пытался позвонить, чтобы позвать на помощь, нанесли ему удары по голове.

Сбежать от преступников потерпевшему удалось во время остановки. Мужчина забежал в ломбард, где попросил о помощи. Оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со следователями СУ СКР злоумышленники были задержаны по горячим следам.