



В Волгограде в отношении двоих местных жителей возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ – похищение человека и 163 УК РФ – вымогательство в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, в ноябре мужчины похитили участника СВО и требовали полтора миллиона.





По информации СУ СКР, преступление было совершено 22 ноября в Городище Волгоградской области. С похитителями, по версии следствия, участник СВО Был знаком ране, а потому согласился на встречу с ними.

– Вечером 22 ноября 2024 года подозреваемые прибыли в рабочий поселок Городище, где назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику специальной военной операции. При этом один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй – отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать денежные средства, в размере около полутора миллионов рублей, якобы ранее похищенные мужчиной, – сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – В последствии злоумышленник сопроводил жертву до транспортного средства, силой усадил его в салон машины и заблокировал двери.

Когда машина тронулась, потерпевший пытался созвониться со знакомыми, однако сообщники отобрали у него телефон и нанесли ему удары по голове.

Сбежать потерпевшему удалось в тот момент, когда сообщники остановили автомобиль, чтобы установить знаки, которые снимали для конспирации.

– Потерпевший воспользовался моментом, выбрался из машины и успел забежать в ближайший ломбард, где стал просить находившихся там людей о помощи. Злоумышленники попытались догнать свою жертву, однако, когда поняли, что их преступные действия стали явными для посторонних граждан, скрылись в неизвестном направлении, – уточняют в СУ СКР.

Здесь также сообщают, что похищенный участник СВО находился на лечении в Волгограде в связи с полученным в зоне СВО ранением.

Задержать преступников удалось по горячим следам оперативникам.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции совместно с коллегами из Управления уголовного розыска главка МВД установили личности и задержали фигурантов. Ими оказались 22-летний и 27-летний жители региона, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Следствие ходатайствует в суде об аресте задержанных.

Видео: СУ СК России по Волгоградской области