Расследования

Двое волгоградцев похитили раненого участника СВО и вымогали у него полтора миллиона

Расследования 25.11.2024 13:00
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25.11.2024 13:00


В Волгограде в отношении двоих местных жителей возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ – похищение человека и 163 УК РФ – вымогательство в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, в ноябре мужчины похитили участника СВО и требовали полтора миллиона.



По информации СУ СКР, преступление было совершено 22 ноября в Городище Волгоградской области. С похитителями, по версии следствия, участник СВО Был знаком ране, а потому согласился на встречу с ними. 

Вечером 22 ноября 2024 года подозреваемые прибыли в рабочий поселок Городище, где назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику специальной военной операции. При этом один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй – отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать денежные средства, в размере около полутора миллионов рублей, якобы ранее похищенные мужчиной, – сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – В последствии злоумышленник сопроводил жертву до транспортного средства, силой усадил его в салон машины и заблокировал двери. 

Когда машина тронулась, потерпевший пытался созвониться со знакомыми, однако сообщники отобрали у него телефон и нанесли ему удары по голове. 

Сбежать потерпевшему удалось в тот момент, когда сообщники остановили автомобиль, чтобы установить знаки, которые снимали для конспирации. 

– Потерпевший воспользовался моментом, выбрался из машины и успел забежать в ближайший ломбард, где стал просить находившихся там людей о помощи. Злоумышленники попытались догнать свою жертву, однако, когда поняли, что их преступные действия стали явными для посторонних граждан, скрылись в неизвестном направлении, – уточняют в СУ СКР. 

Здесь также сообщают, что похищенный участник СВО находился на лечении в Волгограде в связи с полученным в зоне СВО ранением. 

Задержать преступников удалось по горячим следам оперативникам. 

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции совместно с коллегами из Управления уголовного розыска главка МВД установили личности и задержали фигурантов. Ими оказались 22-летний и 27-летний жители региона, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.  

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. 

Следствие ходатайствует в суде об аресте задержанных. 

Видео: СУ СК России по Волгоградской области 

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