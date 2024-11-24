Борьба с коррупцией

В служебных квартирах депутатов Волгоградской облдумы наведут уют за 700 тысяч

Борьба с коррупцией 24.11.2024 20:44
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24.11.2024 20:44


Две квартиры, находящиеся на балансе Волгоградской облдумы и используемые депутатами как служебное жилье, будут отремонтированы за счет областного бюджета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 679 тысяч рублей.
Приведут в порядок две квартиры, расположенные в домах №3/1 по ул. Тулака и по ул. Авиаторов,4. В частности, в квартире по улице Авиаторов отремонтируют ванну, туалет, кухню, коридор и комнату. В жилом помещении по ул. Тулака планируется провести ремонт в коридоре, гостиной, спальне, кухне и лоджии.
Ремонт затеян капитальный – с выравниванием стен, полов, сменой обоев, плитки, установкой светильников.


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