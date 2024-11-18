



Прокуратура Суровикинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего водителя, по вине которого погиб один из пассажиров и еще несколько пострадали. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ему грозит до 12 лет лишения свободы - это максимальное наказание, предусмотренное ч.4 ст. 264 УК РФ.

Как ранее сообщало информагентство, трагедия произошла ночью 25 августа текущего года на трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино» неподалеку от хутора Лобакин. Юный водитель за рулем «ВАЗ-2114» находился в состоянии алкогольного опьянения и без прав. На скорости порядка 110 км/ч автомобиль вылетел на встречку и обочину, после чего врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии 18-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью, а 17-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

- Прокуратура Суровикинского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Свою вину молодой человек полностью признал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области