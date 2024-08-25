В Волгоградской области произошло третье за сутки смертельное ДТП

В Волгоградской области сегодня ночью произошло еще одно смертельное ДТП — легковушка протаранил опору ЛЭП, сообщает V102.RU.

— 25 августа в 00.10 на пятом километре от подъезда к дороге Михайловка — Серафимович — Суровикино — хутор Добринский произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и наехал на опору ЛЭП, — прокомментировал информагентству начальник ГАИ ОМВД России по Суровикинскому району Андрей Манихин.

Полицейский уточнил, что в результате аварии один человек погиб, а троих пострадавших доставили в местную ЦРБ.





Напомним, в ДТП со столбом в Волгограде погибли взрослый и подросток, а в Даниловском районе при столкновении с деревом скончался на месте водитель BMW 3.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области