Расследования

Бастрыкин заинтересовался состоянием аварийной трехэтажки на юге Волгограда

Расследования 14.11.2024 10:13
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14.11.2024 10:13


После публикации ИА «Высота 102» Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей многоквартирного дома №7 по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Председатель Следственного комитета России поручил региональному управлению организовать по этому поводу доследственную проверку.

Следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области по данному факту проводится доследственная проверка. В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по сообщению о нарушении жилищных прав волгоградцев, – рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Напомним, в аварийном доме не так давно обрушились перекрытия, после чего одна из несущих стен лишилась опоры. Кроме того, волгоградцы периодически жалуются на затопления в подвале многоквартирного дома из-за частых поломок коммуникаций и отсутствие отопления. 

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