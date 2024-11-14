Общество

«Несущая стена висит над подвалом»: в Волгограде обрушились перекрытия в доме №7 на ул. Удмуртской

Общество 14.11.2024 07:37
0
14.11.2024 07:37


В Красноармейском районе Волгограда жильцы дома №7 на ул. Удмуртская боятся находиться в собственных квартирах. Как сообщает ИА «Высота 102», недавно в аварийной трёхэтажке обрушились перекрытия, после чего одна из несущих стен лишилась опоры.

- Всё началось в прошлом году. Посреди отопительного сезона у нас в подвале прорвало стояк. Мы обращались и в управляющую компанию, и в надзорные органы, но помочь в ремонте коммуникаций никто нам так и не смог. При этом вода всклянь заполнила цокольное помещение, а пар стал подниматься, уничтожая отделку наших квартир и угрожая коротким замыканием. В итоге мне с соседом пришлось собственноручно, рискуя своими жизнями, в феврале 2024 года перекрывать в подвале коммуникации, - рассказал жилец МКД Юрий Мишаткин.

При этом ни коммунальщики, ни представители администрации не только не помогли остановить затопление дома, но и проигнорировали необходимость откачки воды.

- В таком виде всё стояло-кисло и весной, и летом, и даже осенью. Вода более-менее спала лишь несколько недель назад. Естественно, что наш дом к отопительному сезону не подготовили. Как всё было после аварии, в таком состоянии и осталось. Отопления у нас до сих нет. Все наши заявки и жалобы игнорируются. В итоге я вновь решил спуститься в подвал, чтобы посмотреть, какие работы необходимы, чтобы подлатать коммуникации. Однако, как оказалось, попасть туда – задача та ещё. После коммунальной аварии в цокольном помещении обрушились железобетонные перекрытия, - добавил собственник.

По словам волгоградца, массивные плиты служили основанием для одной из несущих стен. В результате, последняя оказалась в воздухе.

- Мы не знаем, что делать в сложившейся ситуации. Куда обращаться. Наш дом уже много лет признан непригодным для проживания. Но квартиры пока получили единицы. Кто мог съехать к родственникам – уехали. Но мне к кому обратиться? Но и находиться здесь опасно. Рядом находится ж/д линия. Так мы каждый раз молимся, чтобы при проходящем составе от вибрации дом не сложился, - подчеркнул жилец.

Примечательно, что несмотря на то, что дом не был подготовлен к зиме, а собственники находятся без отопления, им продолжают приходить солидные счета за несуществующую услугу.

Так, за октябрь 2024 года Юрию по графе «отопление» было начислено 5,8 тыс. рублей.


Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию в аварийном доме. По информации муниципалитета, МКД будет повторно обследован.

- В ближайшее время сотрудники районной администрации проведут проверку указанной в вашем запросе информации. Дом №7 по ул. Удмуртской признан аварийным и запланирован к расселению в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года. В настоящее время муниципалитетом уже законтрактованы все квартиры, они будут предаваться волгоградцам в соответствии с требованиями действующего законодательства. После признания данного дома аварийным всем жильцам до решения вопроса с переселением было предложено разместиться в помещениях муниципального маневренного фонда. Воспользоваться предложением разместиться в маневренном фонде до момента получения новой квартиры они могут и в настоящее время, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.


Отметим, ранее в адрес жильцов направлялась информация о том, что их дом должен быть расселён до 31 декабря 2024 года. С чем связан перенос сроков переселения разрушающегося сооружения в комментарии властей не уточняется.

Фото и видео: Юрий Мишаткин

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2024 08:44
Общество 14.11.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2024 07:21
Общество 14.11.2024 07:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 21:29
Общество 13.11.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 21:02
Общество 13.11.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 20:02
Общество 13.11.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 19:16
Общество 13.11.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 18:26
Общество 13.11.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 17:39
Общество 13.11.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 17:04
Общество 13.11.2024 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.11.2024 16:48
Общество 13.11.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 16:14
Общество 13.11.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 13:41
Общество 13.11.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 13:07
Общество 13.11.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 09:46
Общество 13.11.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2024 06:32
Общество 13.11.2024 06:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:57
В Волгограде оперативники задержали 18-летнего закладчика с 2,6 кг эфедронаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Мокрый снег с дождем придет в Волгоградскую область в конце неделиСмотреть фотографии
07:37
«Несущая стена висит над подвалом»: в Волгограде обрушились перекрытия в доме №7 на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
07:21
Волгоградцы вынесли из своих квартир 1,5 тонны монетСмотреть фотографии
21:29
Госдума утвердила штрафы до 60 млн рублей за подделку миграционных документовСмотреть фотографии
21:13
В Волгограде за госизмену 14 ноября начнут судить ЖуравеляСмотреть фотографии
21:02
В Краснослободске до 20 ноября закрыли на ремонт «золотую» дорогуСмотреть фотографии
20:43
На Бульваре Энгельса на юге Волгограда выгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Сдаваться я не планирую»: приставы после года поисков отобрали у волгоградца дочьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
Половина волгоградцев готовы запретить соцсети своим детямСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде временно отменят троллейбусную остановку «Мамаев Курган»Смотреть фотографии
17:41
В Волгоградской области женщине грозит 10 лет за нападение на сына с ножомСмотреть фотографии
17:39
Волжская ГЭС подготовилась к отопительному сезонуСмотреть фотографии
17:19
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО ефрейтором Александром НоздринымСмотреть фотографии
17:04
Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» принёс успех волгоградской школеСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом осудят мужа, пытавшегося зарезать супругу в пункте выдачи OzonСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде автобусы развезут болельщиков после матча России – СирияСмотреть фотографии
15:55
Новым временным главой Облпромторга и ТЭК стал чиновник-универсал Эдуард КривовСмотреть фотографии
15:51
Волгоградцам грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейскихСмотреть фотографии
14:56
Фроловчанка заглянула в банк с картой друга и присвоила его деньгиСмотреть фотографии
14:53
39-летнего ухажера осудили за кражу у состоятельной волгоградки 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
14:27
Динамовка Екатерина Долматова вызвана в сборную России по гандболуСмотреть фотографии
13:41
Из коллектора в Волгограде вытащили 10 кг черных тряпокСмотреть фотографии
13:07
Сирены включат 15 ноября на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
Бочаров усложнил путь кандидатов к постам глав комитетов обладминаСмотреть фотографии
11:41
ЕР будет наблюдать за ходом капремонта зданий образовательной сферыСмотреть фотографии
11:20
«Кое-кто немало взволнован»: в Волгограде Бочаров после громкого заявления отправился на Совет облдумыСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде опубликовали антирейтинг СНТ с внушительными долгами за светСмотреть фотографии
10:52
Волгоградец стащил чемодан у пассажира поезда и вышел в ПензеСмотреть фотографии
10:44
Цены на молоко проверят в Волгограде по поручению генпрокурора РФСмотреть фотографии
 