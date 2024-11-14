«Несущая стена висит над подвалом»: в Волгограде обрушились перекрытия в доме №7 на ул. Удмуртской





В Красноармейском районе Волгограда жильцы дома №7 на ул. Удмуртская боятся находиться в собственных квартирах. Как сообщает ИА «Высота 102», недавно в аварийной трёхэтажке обрушились перекрытия, после чего одна из несущих стен лишилась опоры.

- Всё началось в прошлом году. Посреди отопительного сезона у нас в подвале прорвало стояк. Мы обращались и в управляющую компанию, и в надзорные органы, но помочь в ремонте коммуникаций никто нам так и не смог. При этом вода всклянь заполнила цокольное помещение, а пар стал подниматься, уничтожая отделку наших квартир и угрожая коротким замыканием. В итоге мне с соседом пришлось собственноручно, рискуя своими жизнями, в феврале 2024 года перекрывать в подвале коммуникации, - рассказал жилец МКД Юрий Мишаткин.

При этом ни коммунальщики, ни представители администрации не только не помогли остановить затопление дома, но и проигнорировали необходимость откачки воды.

- В таком виде всё стояло-кисло и весной, и летом, и даже осенью. Вода более-менее спала лишь несколько недель назад. Естественно, что наш дом к отопительному сезону не подготовили. Как всё было после аварии, в таком состоянии и осталось. Отопления у нас до сих нет. Все наши заявки и жалобы игнорируются. В итоге я вновь решил спуститься в подвал, чтобы посмотреть, какие работы необходимы, чтобы подлатать коммуникации. Однако, как оказалось, попасть туда – задача та ещё. После коммунальной аварии в цокольном помещении обрушились железобетонные перекрытия, - добавил собственник.

По словам волгоградца, массивные плиты служили основанием для одной из несущих стен. В результате, последняя оказалась в воздухе.

- Мы не знаем, что делать в сложившейся ситуации. Куда обращаться. Наш дом уже много лет признан непригодным для проживания. Но квартиры пока получили единицы. Кто мог съехать к родственникам – уехали. Но мне к кому обратиться? Но и находиться здесь опасно. Рядом находится ж/д линия. Так мы каждый раз молимся, чтобы при проходящем составе от вибрации дом не сложился, - подчеркнул жилец.

Примечательно, что несмотря на то, что дом не был подготовлен к зиме, а собственники находятся без отопления, им продолжают приходить солидные счета за несуществующую услугу.

Так, за октябрь 2024 года Юрию по графе «отопление» было начислено 5,8 тыс. рублей.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию в аварийном доме. По информации муниципалитета, МКД будет повторно обследован.

- В ближайшее время сотрудники районной администрации проведут проверку указанной в вашем запросе информации. Дом №7 по ул. Удмуртской признан аварийным и запланирован к расселению в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года. В настоящее время муниципалитетом уже законтрактованы все квартиры, они будут предаваться волгоградцам в соответствии с требованиями действующего законодательства. После признания данного дома аварийным всем жильцам до решения вопроса с переселением было предложено разместиться в помещениях муниципального маневренного фонда. Воспользоваться предложением разместиться в маневренном фонде до момента получения новой квартиры они могут и в настоящее время, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.





Отметим, ранее в адрес жильцов направлялась информация о том, что их дом должен быть расселён до 31 декабря 2024 года. С чем связан перенос сроков переселения разрушающегося сооружения в комментарии властей не уточняется.

Фото и видео: Юрий Мишаткин