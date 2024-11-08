Расследования

Полиция задержала порезавшего и наехавшего на цыган волжанина

Расследования 08.11.2024 12:52
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08.11.2024 12:52


В Волжском Волгоградской области задержан участник конфликта в общежитии на проспекте Ленина, который причинил ножевое ранение одному человеку и совершил наезд на автомобиле еще на двоих. Напомним, что инцидент произошел накануне, 7 ноября.  



Как уточняют полицейские, машину, на которой пытался сбежать волжанин, он угнал. 

– Вечером 7 ноября в помещении общего пользования городского общежития по проспекту Ленина во время распития спиртных напитков между двумя гражданами произошёл словесный конфликт, в результате которого 35-летний житель города Волжского ножом причинил лёгкое ножевое ранение 19-летнему оппоненту, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Скрываясь с места конфликта, злоумышленник выбежал на улицу, и, угрожая ножом проезжавшему мимо автомобилисту, завладел его автомобилем «Лада Гранта».  

По факту угона следователем УМВД России по Волжскому возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Назначен ряд экспертиз и исследований, по результатам которых следствием будет дана правовая оценка всем действиям злоумышленника, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что одной из сторон конфликта стали представители цыганской диаспоры. Однако на этот раз, как удалось выяснить информагентству, цыгане выступили в роли пострадавших – один из них получил ножевое ранение, двое других травмированы при попытке остановить автомобиль, которым управлял их обидчик. 

Причиной конфликта, по информации очевидцев, стала открытая форточка на общей кухне. Продрогшие цыгане требовали ее закрыть, на что получили отказ задержанного мужчины. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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