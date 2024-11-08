Три человека пострадали в конфликте с участием цыган под Волгоградом





Три человека пострадали в результате конфликта в городе Волжском Волгоградской области. По информации местных жителей, инцидент произошёл накануне, 7 ноября, поздно вечером в общежитии на проспекте Ленина. По не подтверждённым официально данным, в конфликте участвовали представители цыганской диаспоры.

- В Волжском происходят массовые задержания. Сообщается о массовых задержаниях и стрельбе в 36-м микрорайоне. Раненых госпитализируют на каталке, - сообщили авторы канала "Жесть Волжский" накануне. - Было две машины Росгвардии, пять машин ППС и две скорой помощи.





В ГУ МВД России сообщили, что в общежитии произошёл бытовой конфликт. Пострадавшие оказались под колёсами автомобиля, когда один из участников пытался сбежать.

- Вечером 7 ноября в полицию города Волжского поступило сообщение о бытовом конфликте. В помещении общего пользования городского общежития по проспекту Ленина во время распития спиртных напитков между двумя гражданами произошел словесный конфликт, переросший в драку. В результате один из участников получил легкое ножевое ранение. Пытаясь скрыться с места происшествия на автомобиле, злоумышленник допустил наезд на двоих свидетелей конфликта, в результате чего последним были причинены телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь, - сообщили в главке.

В настоящее время все участники конфликта установлены. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - уточняют полицейские.

Видео: Жесть Волжский / t.me