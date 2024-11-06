В Волжском осудили сбежавшего с места ДТП таксиста





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор 46-летнему ранее судимому местному жителю, который сбил пенсионерку и сбежал с места аварии. Ему назначено 3 года 8 месяцев в колонии строгого режима, передает V102.RU.

Установлено, что рано утром 20 ноября 2023 года таксист на автомобиле «Лада Гранта» напротив дома №39 по улице Пушкина сбил 83-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От удара волжанку отбросило на трамвайные пути, после чего она не смогла самостоятельно уйти с опасного участка. Водитель, испугавшись наказания, скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую без помощи.

Пожилой женщине помог очевидец, который перенес ее на безопасное место и вызвал скорую помощь. В результате аварии женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

- При этом подсудимый сразу после совершения ДТП с целью сокрытия следов преступления попытался произвести ремонт автомобиля. По горячим следам в ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение водителя, а также переданного в ремонтную мастерскую автомобиля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На стадии предварительного расследования мужчина отрицал свою вину, но позже все-таки сознался в содеянном. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.