В Волгоградской области за 78,4 млн рублей отремонтируют дорогу к селу Племхоз





В Котовском районе Волгоградской области приведут в нормативное состояние ещё одну дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», работы охватят участок проезжей части, связывающий село Племхоз с региональной трассой «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин».

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю контракта предстоит отфрезеровать асфальтовое покрытие протяжённостью 3,7 тыс. метров, в том числе и 280-метровый участок проезжей части на мосту через реку Малая.

На следующем этапе строители заменят водопропускные трубы, установят дорожное ограждение, укрепят основание проезжей части и обустроят новую дорожную одежду.

Финиширует ремонт нанесением разметки и установкой дорожных знаков.

Госконтракт предусматривает 6-летний гарантийный период на верхний слой асфальта. В этот срок исполнитель обязуется за собственный счёт устранять все выявляемые дефекты покрытия, связанные с некачественным выполнением работ.

Отметим, на ремонт дороги из областного бюджета выделено 78,4 млн рублей. Подрядная организация будет отобрана в первой декаде ноября по итогу открытого аукциона. Объект должен быть сдан заказчику до 31 июля 2025 года.