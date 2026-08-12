



В Волжском возводимая детская горбольница лишилась подрядной организации. Спустя несколько дней после острой критики губернатора подведомственное региональному комитету строительства «Управление капитального строительства» решило разорвать контракт с ООО «Бизнес Континент».

Согласно решению, оказавшемуся в распоряжении редакции ИА «Высота 102», с учётом аванса коммерсанты получили из бюджета 480,2 млн рублей и должны были сдать объект до 30 октября 2025 года. Однако на 30 июля 2026 года готовность объекта составляет всего 46%.

– Подрядчик не приступил к монтажу систем пожаротушения, кондиционирования, радиофикации, контроля и управления доступом, коллективного приема телевидения, медицинского газоснабжения, обустройству теплового пункта, узла учета тепла, технологического оборудования, лифтового оборудования, пожарной сигнализации, наружного электроосвещения и сетей связи, системы по обеспечению доступа инвалидов на объект, – говорится в документе.

Решением от 30 июля 2026 года региональные власти подписанный контракт разорвали. На текущий момент документ уже вступил в свою силу. Теперь доводить до ума объект предстоит новой компании и, судя по всему, уже по другим расценкам.

Напомним, 25 июля объект с инспекцией посетил губернатор Андрей Бочаров. Руководитель региона был, мягко говоря, разочарован увиденным. Возмутила же Бочарова показная суета рабочих, которую инсценировал перед ним подрядчик. Глава региона раскритиковал и своего заместителя Юрия Седова за нереализуемые обещания сдать долгострои до конца 2026 года.

В своё оправдание высокопоставленные чиновники рассказали о том, что многократно давали организации второй шанс и доверяли обещаниям исправиться, чем охотно и пользовались коммерсанты.

– Подрядчик убеждает каждый раз… Проведешь планерку, на следующий день выходит, потом все заканчивается, – отметил во время инспекций замгубернатора Юрий Седов.

По итогу осмотра больницы Андрей Бочаров потребовал немедленно разорвать контракт, что и было сделано.

Отметим, помимо возврата неотработанного бюджета, за свою безалаберность компании ООО «Бизнес Континент» предстоит дополнительно заплатить рублём. Заказчик выставил в отношении организации требование об уплате неустойки в размере 71,2 млн рублей.

Фото: администрация Волгоградской области