Расследования

Переехавшему волгоградку водителю BMW избрали меру пресечения

Расследования 31.10.2024 18:33
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31.10.2024 18:33



Сегодня, 31 октября, Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения 73-летнему Александру Паку, который 22 октября переехал на своем BMW X7 многодетную женщину, сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста, - сообщили в Главке.

Заседание проходило в закрытом режиме. С ходатайством об избрании водителю меры пресечения выступил следователь ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что мера пресечения Паку избрана до 23 декабря текущего года. Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что 28 октября стало известно о том, что уголовное дело в отношении водителя BMW Александра Пака передали в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее представитель стороны потерпевших сообщала, что пока материалы находились в Дзержинском районном отделе полиции расследование практически не проводилось - с 22 октября не опросили ни одного из свидетелей. Также оказалась утрачена и видеозапись с регистратора, на которой был запечатлен конфликт между пострадавшей женщиной и водителем иномарки. 

Попавшую под колеса BMW 40-летнюю волгоградку, состояние которой остается крайне тяжелым, эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 

Ранее сообщалось, что чудовищный случай с многодетной женщиной произошел 22 октября около школы «Созвездие» в Жилгородке, куда она приехала на машине вместе с детьми. В ходе дорожного конфликта, как утверждают очевидцы, водитель BMW намеренно ее переехал. По словам свидетелей, его пытались остановить, стучали по стеклам, однако мужчина скрылся с места происшествия. 

Виновника вскоре нашли. Он уже успел заручится поддержкой юристов. Водитель утверждал, что не заметил, что кого-то переехал. Пак до сих пор находился на свободе, его даже не лишили водительских прав за оставление места ДТП. 

По данному факту органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ. 

Фото, видео V102.RU

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