Адвокат: дело водителя BMW Александра Пака передали в волгоградское ГСУ





В Волгограде уголовное дело в отношении водителя BMW Александра Пака, переехавшего 22 октября в Дзержинском районе многодетную женщину, передали в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области. Об этом 28 октября сообщила ИА «Высота 102» представитель потерпевших Ангелина Лихошапко.

Напомним, сегодня утром информагентство со ссылкой на адвоката сообщало о том, что в Дзержинском районном отделе полиции с 22 октября не опросили ни одного из свидетелей. Кроме того, оказалась утрачена и видеозапись с регистратора, на которой был запечатлен конфликт между пострадавшей женщиной и водителем иномарки. Вызывает у потерпевших недоумение и тот факт, что в отношении водителя до сих пор не избрана мера пресечения, а мировой суд ранее вместо лишения его водительских прав ограничился лишь устным замечанием.

Информация о том, что дело передано в ГСУ ГУ МВД, стала известна спустя пару часов после публикации.

– Сведения о том, что уголовное дело передано в Главное следственное управление, мне подтвердил следователь Дзержинского райотдела, – сообщила Ангелина Лихошапко корреспонденту ИА «Высота 102».

Состояние женщины, которую на ул. Большой в ходе конфликта переехал двухтонной машиной 73-летний Александр Пак, остается крайне тяжелым.