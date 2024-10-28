Бастрыкин дал новое поручение из-за разрушенного памятника в Волгограде

Расследования 28.10.2024 08:11
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28.10.2024 08:11
Глава СК РФ поручил доложить о результатах обжалования решения прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в связи с разрушением памятника защитникам Сталинграда. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате, внимание Александра Бастрыкина в очередной раз привлекла ситуация с мемориалом «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» 1942-1943 гг.» на улице Радомской.
Несмотря на выделение в июне текущего года крупной суммы бюджетных средств для проведения реставрации объекта, которую должны были завершить в сентябре, до настоящего времени памятник разрушается.
Ранее по поручению главы СК в региональном управлении было возбуждено уголовное дело по данному факту. Однако прокурор Ворошиловского района Алексей Хабаров отменил данное постановление. В настоящее время указанное решение обжалуется следственными органами СК России городскому прокурору Петру Треглазову.
Напомним, как сообщало V102.RU, в июле МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» заключило контракт на реставрацию монумента, однако по неизвестной причине подрядчик разворотил сооружение и бросил его в ужасном состоянии. При этом сдача объекта должна была состояться до 15 сентября 2024 года. Подрядчиком выступило ООО "Новое возрождение", а стоимость контракта составила 3,3 млн рублей.
Фото из архива V102.RU
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