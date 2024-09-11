Происшествия

Бастрыкин вновь заинтересовался состоянием памятника защитникам Сталинграда

Происшествия 11.09.2024 10:53
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11.09.2024 10:53


Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь был вынужден обратить внимание на состояние памятника защитникам Сталинграда в сквере на ул. Радомской Ворошиловского района Волгограда. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», объект находится в ненадлежащем состоянии, а ремонтные работы, на которые муниципалитет выделил миллионы, по факту не производятся.

- Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего содержания памятника в Волгоградской области. Следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего содержания монумента, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.


Ранее 10 августа региональными следователями была организована процессуальная проверка состояния монумента. По итогу предварительного расследования было установлено, что памятник в сквере на улице Радомской города давно нуждался в ремонте, однако работы так и не были произведены.

Как накануне сообщало ИА «Высота 102», объект культурного наследия регионального значения, установленный на месте, где в 1942 году Красная армия вела кровопролитные бои, находится на балансе муниципальной организации «ЖКХ Ворошиловского района». Последняя в июле 2024 года заключила контракт на реставрацию монумента, однако по неизвестной причине подрядчик разворотил сооружение и бросил его в таком состоянии. При этом сдача памятника должна была состояться до 15 сентября 2024 года.

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