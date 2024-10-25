Можно ли получив в Волгограде профессию инженера, стать успешным рекламным фотографом и известным во всем мире режиссёром музыкальных клипов? Безусловно, да. Яркий тому пример – владелец фотостудии и продакшена «PROSTO», человек в объективе, которого побывало огромное количество звёзд российского шоу-бизнеса и кино, – Денис Богомолов.

В новом выпуске проекта «Высота 102. Подкаст» мы обсудили с Денисом творческий и туристический потенциалы Волгоградской области, способы борьбы с профессиональным выгоранием и пути достижения успеха, когда едва ли не каждый второй называет себя фотографом.







Беседовал Павел Мирошкин

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»